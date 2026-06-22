The PokÃ©mon Company International stellte heute neue Details zu "PokÃ©mon-Geschichten: Die Abenteuer von Lauchzelot & Pichu", dem kommenden Stop-Motion-Animationsprojekt von PokÃ©mon und Aardman, im Rahmen von Aardmans "Lights, Camera, Aardman!"- Panel auf dem Annecy International Animation Film Festival vor.

Phil Rynda, Director, Original Animation bei The PokÃ©mon Company International, gab gemeinsam mit Sarah Cox, Chief Creative Director bei Aardman, Einblicke in die Entwicklung des Projekts und die kreative Zusammenarbeit hinter den Kulissen. Nie zuvor gezeigtes Filmmaterial aus dem Pilotfilm und den Produktionsmaterialien aus der laufenden Entwicklung boten dem anwesenden Publikum einen frÃ¼hen Blick auf Lauchzelot und Pichu in Aktion und gaben zugleich einen Vorgeschmack auf weitere Details, Ã¼ber die Fans zweifellos spekulieren werden.

PokÃ©mon und Aardman enthÃ¼llten ausserdem, dass das neue Abenteuer in PokÃ©mons Galar-Region spielt, die viele geografische Ã„hnlichkeiten mit dem realen Vereinigten KÃ¶nigreich aufweist â€“ eine passende Kulisse fÃ¼r eine Zusammenarbeit mit Aardman, einem der renommiertesten Animationsstudios Grossbritanniens, und fÃ¼r die kÃ¶nigliche PersÃ¶nlichkeit von Lauchzelot. Beim Panel ging es auch um den unverkennbar britischen Humor des Projekts, ein Markenzeichen vieler der beliebtesten Produktionen von Aardman.

"Es ist mir eine Ehre, an Aardmans Panel in Annecy teilzunehmen und Ã¼ber das gemeinsame Engagement fÃ¼r QualitÃ¤t, starkes Storytelling, einprÃ¤gsame Figuren und echten Respekt vor Publikum und Fans zu sprechen. Dieses Projekt bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, Geschichten aus der Sicht von PokÃ©mon zu erzÃ¤hlen, mÃ¶glich gemacht durch Aardmans aussergewÃ¶hnliches handwerkliches KÃ¶nnen und bemerkenswerte kreative Kunst. Aardmans liebevoller Blick auf dieses beliebte PokÃ©mon-Ensemble ist in jeder Szene spÃ¼rbar."

Phil Rynda, Director, Original Animation bei The PokÃ©mon Company International

"Aardman freut sich sehr, die lebendige physische Ausdruckskraft der Stop-Frame-Animation in die Welt von PokÃ©mon einzubringen. Regisseur Tom Parkinson und sein Team haben die wunderbaren PokÃ©mon, die wir alle kennen und lieben, in liebevoller Handarbeit neu interpretiert und erzÃ¤hlen eine komÃ¶diantische Geschichte, die die Eigenheiten, Exzentrik und den Charme unserer Helden zelebriert, wÃ¤hrend sie Galar auf einer herrlich schrÃ¤gen Reise erkunden. Aardman und PokÃ©mon teilen sich das Engagement fÃ¼r KreativitÃ¤t und Talent auf diesem gemeinsamen Weg, den wir eingeschlagen haben, um dem Publikum auf der ganzen Welt Freude zu bereiten."

Sarah Cox, Chief Creative Director bei Aardman