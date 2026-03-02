LegendÃ¤rer Bug aus Feuerrot und BlattgrÃ¼n entfernt

Die Nintendo-Switch-Versionen von â€žPokÃ©mon Feuerrotâ€œ und â€žPokÃ©mon BlattgrÃ¼nâ€œ haben einen der bekanntesten Bugs der Originalspiele aus der Game-Boy-Advance-Ã„ra verloren. Konkret geht es um einen Fehler rund um die Attacke â€žBrÃ¼llerâ€œ (Roar), durch den legendÃ¤re Roaming-PokÃ©mon wie Raikou oder Entei nach ihrem Einsatz dauerhaft aus dem Spiel verschwinden konnten.

Ursache war eine fehlerhafte Behandlung der Fluchtmechanik, die das Spiel fÃ¤lschlicherweise als abgeschlossen wertete. In den aktuellen Switch-Fassungen tritt dieses Problem nicht mehr auf, wodurch die legendÃ¤ren PokÃ©mon nach einem erneuten Kartenwechsel wieder auftauchen kÃ¶nnen.

Der Fix sorgt insbesondere bei langjÃ¤hrigen Fans fÃ¼r Erleichterung, da der Bug in den Originalversionen einen kompletten Spielstand dauerhaft beeintrÃ¤chtigen konnte. Eine offizielle Patch-Notiz gibt es zwar nicht, doch mehrere Spieler bestÃ¤tigten Ã¼bereinstimmend, dass das Verhalten der Roaming-PokÃ©mon nun korrekt funktioniert.

Andere bekannte Glitches der Klassiker scheinen hingegen weiterhin Teil der Switch-Versionen zu sein. Nintendo greift damit offenbar gezielt nur in problematische Spielfortschritts-Fehler ein, wÃ¤hrend kleinere Unsauberkeiten aus der GBA-Zeit unangetastet bleiben. FÃ¼r Puristen bleibt so ein StÃ¼ck OriginalgefÃ¼hl erhalten, wÃ¤hrend besonders frustrierende Designfehler der Vergangenheit angehÃ¶ren.