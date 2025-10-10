Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon feiern ihre RÃ¼ckkehr

Die Erweiterung Mega-Entwicklung ist die erste Erweiterung der neuen gleichnamigen Serie Mega-Entwicklung und bringt die lang erwartete RÃ¼ckkehr der Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon ins PokÃ©mon-Sammelkartenspiel. Ab sofort kÃ¶nnt ihr Karten mit mÃ¤chtigen Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon-ex wie Mega-Lucario-ex und Mega-Guardevoir-ex entdecken und sammeln.

Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon-ex haben mehr KP und verursachen mehr Schaden als normale PokÃ©mon-ex, aber geben drei Preiskarten, wenn sie kampfunfÃ¤hig gemacht werden. Ausserdem sind Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon-ex entweder Basis-, Phase-1- oder Phase-2-PokÃ©mon und benÃ¶tigen keinen zusÃ¤tzlichen Entwicklungsschritt.

Mega-Entwicklung bringt auch ein neues Design fÃ¼r ultraseltene Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon-ex mit, bei denen manchmal die Silhouette der normalen Version des PokÃ©mon zu sehen ist. Ausserdem gibt's mit Mega-Entwicklung jetzt auch ultraseltene Item- und Stadionkarten sowie PokÃ©mon-AusrÃ¼stungen im PokÃ©mon-Sammelkartenspiel.

Mega-Entwicklung ist jetzt weltweit bei teilnehmenden EinzelhÃ¤ndlern in Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und verschiedenen Kollektionen verfÃ¼gbar.

Ausserdem kÃ¶nnen Trainer in Deutschland bis zum 1. November 2025 den neu gestalteten PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Bereich im duo flagshipstore im The Playce am Potsdamer Platz besuchen, um die VerÃ¶ffentlichung der PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Mega-Entwicklung zu feiern. Der kostenlos zugÃ¤ngliche Bereich bietet am Samstag, 11. Oktober 2025 und Samstag, 1. November 2025 eine Reihe von AktivitÃ¤ten, darunter Fotogelegenheiten mit Pikachu, einen PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Tausch- und Spielbereich sowie die Chance auf kostenlose Giveaways.

Fans kÃ¶nnen die Mega-Entwicklung jetzt digital Ã¼ber die PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Live-App fÃ¼r iOS-, Android-, macOS- und Windows-GerÃ¤te spielen. Dort kann die Community die neue Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon-ex sammeln und mit ihnen kÃ¤mpfen, und wenn sie sich einloggen, erhalten sie mit dem Kampfpass Mega-Entwicklung ein neues Deck mit Mega-Lucario-ex. Ein weiteres Deck mit Mega-Guardevoir-ex kÃ¶nnen durch weiteres Spielen freischalten.