Neues Abenteuer fÃ¼r das PokÃ©mon-Universum

The Pokémon Company International und das mehrfach preisgekrönte, unabhängige Studio Aardman haben heute angekündigt, dass sie zusammen an einem besonderen Projekt arbeiten, welches 2027 veröffentlicht wird. Im Rahmen dieser Kollaboration wird Aardman seinen unverkennbaren Stil des Storytellings in neue Abenteuer für das Pokémon-Universum einbringen.

"Es handelt sich hierbei um eine Traumpartnerschaft für Pokémon. Aardman sind Meister ihres Handwerks und wir sind von dem Talent und der Kreativität des Studios begeistert. Dank unserer Zusammenarbeit können sich Pokémon-Fans auf der ganzen Welt auf etwas ganz Besonderes freuen."

Taito Okiura, VP of Marketing and Media bei The Pokémon Company International

"Es ist eine grosse Ehre, mit The Pokémon Company International zusammenzuarbeiten. Wir schätzen das uns geschenkte Vertrauen sehr, die Pokémon-Charaktere und -Welt auf eine brandneue Art und Weise zum Leben zu erwecken. Das Zusammenkommen von Pokémon, der grössten Unterhaltungsmarke der Welt, und unserer Liebe zu unserer Kunst, den Charakteren und humorvollem Storytelling ist unglaublich spannend. Sowohl Aardman als auch TPCi legen grossen Wert auf Tradition und Liebe zum Detail und stellen das Publikum in den Mittelpunkt unseres Schaffens. Dies wird uns in die richtige Richtung weisen, wenn wir zusammen bezaubernde, originelle und neue Geschichten für ein weltweites Publikum kreieren."

Sean Clarke, Managing Director bei Aardman