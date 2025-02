PokÃ©mon Presents am PokÃ©mon Day

Zum diesjährigen Pokémon Day am 27. Februar 2025 gibt The Pokémon Company International heute eine Auswahl von verschiedenen Angeboten bekannt, welche Trainer weltweit neue Möglichkeiten zur Nutzung der Pokémon-Marke geben. **Der Pokémon Day ist ein jährlicher Feiertag anlässlich der Veröffentlichung der ursprünglichen Videospiele "Pokémon Rot" und "Pokémon Grün" in Japan. Seitdem konnte Pokémon seinen Status als eines der erfolgreichsten Unterhaltungs-Franchises mit Hilfe der Fans untermauern.

Um diesen Tag zu feiern, lädt The Pokémon Company Group Fans auf der ganzen Welt dazu ein, sich bei einer Pokémon Presents Video-Präsentation am Pokémon Day zuzuschalten, um eine Reihe von Updates und Bekanntgaben zum Pokémon Franchise zu erhalten. Die Video-Präsentation wird am 27. Februar 2025 um 15:00 Uhr auf den offiziellen Pokémon YouTube- und Twitch-Kanälen gestreamt.

Neben der Pokémon Presents gibt es auch eine Auswahl an Angeboten, die mit dem Pokémon Day zusammenhängen. Dazu gehören Erlebnisse und Merchandise mit dem beliebten Pokémon Evoli und seinen Entwicklungen, lokale Play! Pokémon-Events, bei denen sich die Community versammeln kann, und mehr. Trainer können sich auch online mit #PokemonDay austauschen und sich über die neuesten News auf den offiziellen Pokémon-Social-Media-Kanälen informieren.

Weitere fanorientierte Aktivitäten und Erlebnisse

Pokémon Day-Feierlichkeiten an Pokémon-Liga-Standorten

Am Pokémon Day tragen teilnehmende Pokémon-Liga-Standorte nicht-wettbewerbsorientierte Play! Pokémon-Events aus, die Fans aller Altersstufen und Spiellevel die Möglichkeit geben, das Pokémon-Sammelkartenspiel (TCG), die Pokémon-Videospiele und "Pokémon GO" mit anderen aus der Community zu spielen. Diese Events unterstützen auch die Lerne-das-Spiel-Events für Trainer, die neu dabei sind.

Teilnehmende habe die Möglichkeit eine Pokémon Day 2025 "League Celebration"-Promokarte von Feelinara erhalten. Zu den Geschenken gehören ausserdem auch Demo-Decks mit Pikachu-ex und Glurak-ex, verschiedene Pokémon-Sammelkartenspiel-Accessoires und Promokarten mit Artworks des Pokémon TCG Illustration Contest 2024.

Die Promokarten des Pokémon TCG Illustration Contest 2024 sind auch als Geschenk für einen Einkauf bei teilnehmenden Einzelhändlern ab dem 21. Februar 2025 erhältlich. Weitere Informationen hierzu gibt bei den teilnehmenden Einzelhändlern.

Inhalte zur Pokémon Animationsserie Pokémon Horizonte

Fans, die sich die Animationsserie während der Pokémon Day-Feierlichkeiten ansehen möchten, haben die Chance die erste Folge von "Pokémon Horizonte: Staffel 2 – Die Suche nach Laqua" zu schauen. Die neue Staffel startet ab morgen bei TOGGO. Auch Netflix-Nutzer können sich freuen, denn die erste Staffel von „Pokémon Horizonte: Die Serie“ kommt ab dem Pokémon Day zum Streaming Service.

Separat sind aktuelle Folgen der beliebten Stop-Motion-Animationsserie "Die Pokémon-Concierge" für begrenzte Zeit vom 21. Februar 2025 bis zum 9. März 2025, [auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon(https://www.youtube.com/channel/UCMGuKEGaZA6T_O1ytHIRIGQ) verfügbar. In der Serie geht es um Haru, einer Concierge im Pokémon-Resort und Anton mit dem sie zusammenarbeitet und um die zahlreichen Gäste und Pokémon, die sich im Pokémon-Resort aufhalten. Weitere Folgen sind in Kollaboration mit Netflix und dwarf studios in der Zukunft geplant.