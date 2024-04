Pokémon-Weltmeisterschaften auf Hawaii

im Zuge der EUIC 2024 gab The Pokémon Company International am Sonntag, den 7. April, weitere Details zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 bekannt, die diesen Sommer in Honolulu, Hawaii, stattfinden. Pokémon-Fans, die am Wochenende die europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften (EUIC) 2024 in London besucht haben und die das Geschehen über den offiziellen Pokémon-Livestream verfolgt haben, konnten dabei sein als angekündigt wurde, dass die Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 vom 16. bis 18. August 2024 im Hawaii Convention Center in Honolulu, Hawaii, stattfinden.

Bei den europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 (EUIC) traten Tausende von erfahrenen Pokémon-Trainer im Pokémon-Sammelkartenspiel, in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur, Pokémon GO und Pokémon UNITE an. Nach drei Tagen intensiver Wettkämpfe wurden die besten Spieler zu den Champs der europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 gekrönt:

Sammelkartenspiel (Junioren) - 1. Platz: Yohann Cote [CA] - 2. Platz: Peter Shapkin [UK]

Sammelkartenspiel (Senioren) - 1. Platz: Gabriel Fernadez [BR] - 2. Platz: Benny Billinger [CA]

Sammelkartenspiel (Meisterklasse) - 1. Platz: Tord Reklev [NO] - 2. Platz: Isaiah Bradner [US]

Videospiel (Junioren) - 1. Platz: Kevin Han [US] - 2. Platz: Ismael Hoggui [FR]

Videospiel (Senioren) - 1. Platz: Benjamin Polster [US] - 2. Platz: Teddy French [UK]

Videospiel (Meisterklasse) - 1. Platz: Nils Dunlop [SE] - 2. Platz: Tim Edwards [US]

Pokémon GO - 1. Platz: Maxwell “MEweedle” Ember [CH] - 2. Platz: Alexander “Doonebug97” Doone [US]

Pokémon UNITE

1. Platz: FUSION [LA-S]

Erick Jean "Zynuz" Bartolo Cotrina

Axel Xavier "Khea" Rivas Pérez

Jose "Anemo" Arias

Jeremy Wilman "Tempo" Rivas Nunura

Jesús "Draken" Vásquez Antaccasa

2. Platz: Ks [JP]