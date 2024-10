PokÃ©mon Spiel mit Codenamen 'Synapse' geleakt

Das Pokémon Entwicklerstudio Game Freak hat scheinbar einen grossen Datenleck erlitten. So gibt es Hinweise auf ein in Kooperation mit ILCA entwickeltes, neues Pokémon-Spiel mit dem Codenamen "Synapse". Auf X bekommen wir einen Screenshot zu den Daten des vermeintlichen Kampf-zentrierten Multiplayer-Spiels zu sehen:

ILCA ist allgemein weniger geläufig als Game Freak, bei dem Studio handelt es sich jedoch um keinen Unbekannten im Kontext von Pokémon. In Vergangenheit an "Pokémon Home" sowie "Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle" gearbeitet, widmet sich das Studio derzeit "Sand Land" für Bandai Namco Entertainment. Während "Pokémon Scarlet & Violet" aus dem Jahr 2022 den letzten Hauptableger des beliebten Franchise bildet, wird derzeit an "Pokemon Legends: Z-A" gearbeitet (siehe unsere Meldung hier), welches 2025 für Nintendo Switch erscheinen soll.