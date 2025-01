Die 2. Staffel von PokÃ©mon Horizonte startet Ende Februar

The Pokémon Company International gab bekannt, dass die zweite Staffel von "Pokémon Horizonte: Die Serie" am 21. Februar ihre Premiere auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ feiert. Im TV startet die neue Staffel am 2. März. Die Serie begleitet die beiden Hauptfiguren Liko und Rory – sowie ihre jeweiligen Partner-Pokémon Felori und Krokel – auf ihren spannenden Abenteuern durch die Pokémon-Welt. In Pokémon Horizonte: Staffel 2 – Die Suche nach Laqua setzen sie ihr Abenteuer fort, um die Geheimnisse der Pokémon-Welt zu lüften und als Trainer:in zu wachsen.

"Pokémon Horizonte: Die Serie", die im letzten Jahr ihr Debüt gefeiert hat, ist die erste neue Pokémon-Hauptserie seit über 25 Jahren und startet ein neues Kapitel der Marke Pokémon. Die Serie richtet sich an die neue Fan-Generation und leitet die Marke mit neuen Geschichten und Charakteren in die Zukunft.

"Pokémon Horizonte: Die Serie enthält alles, was Fans der heissgeliebten Pokémon-Animationsserie weltweit anspricht, darunter Themen wie Erkundung, Freundschaft und Teamarbeit. In Staffel 2 warten neue spannende Abenteuer auf Liko und Rory und wir können es kaum erwarten, dass unsere Trainer:innen einschalten und unsere liebenswerten Charaktere und Pokémon auf ihren Abenteuern begleiten."

Taito Okiura, Vice President of Marketing and Media für The Pokémon Company International