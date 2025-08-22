PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Pocket - Neue Erweiterung

The PokÃ©mon Company hat heute das neue Erlebnis-Boosterpack "Verborgene Quelle" fÃ¼r PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Pocket angekÃ¼ndigt. Die neue Erweiterung wird ab dem 28. August weltweit verfÃ¼gbar sein.
Das neue Erlebnis-Boosterpack Verborgene Quelle
In "Verborgene Quelle" kÃ¶nnt ihr beliebte PokÃ©mon begegnen, die ursprÃ¼nglich in "PokÃ©mon Gold" und "PokÃ©mon Silber" eingefÃ¼hrt wurden, darunter auch die drei mÃ¤chtigen LegendÃ¤ren PokÃ©mon Raikou, Entei und Suicune. Ausserdem werden weitere PokÃ©mon aus der Johto- sowie Hoenn-Region enthalten sein.
Anstehende Events
ZusÃ¤tzlich zum neuen Erlebnis-Boosterpack Verborgene Quelle kÃ¶nnen sich Fans bald auf die folgenden Events in der App freuen.
- Drop-Event mit Zoroark (3. September um 06:00 Uhr [UTC] bis 13. September um 05:59 Uhr [UTC]): Fans kÃ¶nnen besondere CPU-KÃ¤mpfe austragen, um neue Promokarten zu erhalten, darunter auch Zoroark.
- Bonuswoche (7. September um 06:00 Uhr [UTC] bis 14. September um 05:59 Uhr [UTC]): Fans kÃ¶nnen sich neuen Bonuswochen-Missionen stellen, um Pack-Sanduhren und andere Belohnungen zu erhalten.-
- Wunderwahl-Event (14. September um 06:00 Uhr [UTC] bis 24. September um 05:59 Uhr [UTC]): Fans kÃ¶nnen neue Promokarten mit Miltank und Phanpy erhalten. Ausserdem sind durch den Abschluss von Missionen Event-Shop-Tickets erhÃ¤ltlich.
- Massiver Auflauf von Wasser-PokÃ©mon (25. September um 06:00 Uhr [UTC] bis 1. Oktober um 05:59 Uhr [UTC]): Karten, die mit Wasser-PokÃ©mon in Verbindung stehen, erscheinen bei der Wunderwahl+ sowie bei der Bonuswahl.