PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Pocket - Neue Erweiterung

The PokÃ©mon Company hat heute das neue Erlebnis-Boosterpack "Verborgene Quelle" fÃ¼r PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Pocket angekÃ¼ndigt. Die neue Erweiterung wird ab dem 28. August weltweit verfÃ¼gbar sein.

Das neue Erlebnis-Boosterpack Verborgene Quelle

In "Verborgene Quelle" kÃ¶nnt ihr beliebte PokÃ©mon begegnen, die ursprÃ¼nglich in "PokÃ©mon Gold" und "PokÃ©mon Silber" eingefÃ¼hrt wurden, darunter auch die drei mÃ¤chtigen LegendÃ¤ren PokÃ©mon Raikou, Entei und Suicune. Ausserdem werden weitere PokÃ©mon aus der Johto- sowie Hoenn-Region enthalten sein.

Anstehende Events

ZusÃ¤tzlich zum neuen Erlebnis-Boosterpack Verborgene Quelle kÃ¶nnen sich Fans bald auf die folgenden Events in der App freuen.