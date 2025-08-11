PokÃ©mon-Weltmeisterschaften 2025

Trainer treten drei Tage lang in intensiven WettkÃ¤mpfen in den Videospielen "PokÃ©mon Karmesin" und "PokÃ©mon Purpur", dem PokÃ©mon-Sammelkartenspiel sowie in "PokÃ©mon GO" und "PokÃ©mon UNITE" gegeneinander an. Trainer, welche die offizielle Ãœbertragung auf Twitch und den KanÃ¤len von ausgewÃ¤hlten Co-Streamern verfolgen, kÃ¶nnen von zu Hause aus mit digitalen Giveaways fÃ¼r die Videospiele "PokÃ©mon Karmesin" und "PokÃ©mon Purpur" sowie fÃ¼r PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Pocket, PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Live, "PokÃ©mon GO" und "PokÃ©mon UNITE" mitfeiern.

Die Action beginnt um 17:30 Uhr auf Twitch und YouTube.

Streaming-Zeiten: Alle Zeitangaben in MESZ

PokÃ©mon-Videospiel

Stream via YouTube.com

Kommentatoren: Rosemary Kelley, Scott Glaza, Aaron Zheng, Ben Kyriakou, Charlie Merriman, Lee Provost, Sierra Dawn und Gabby Snyder

Freitag, 15. August um 17:30 Uhr bis Samstag, 16. August um 3:50 Uhr

Samstag, 16. August um 17:30 Uhr bis Sonntag, 17. August um 3:00 Uhr

Montag, 18. August um 1:20 Uhr

PokÃ©mon-Sammelkartenspiel

Stream via YouTube.com

Kommentatoren: Kyle Sabelhaus, Shelbie Bou, Kyle Sucevich, Ethan Hegyi, Freya Pearce, Mike Ellis und Joe Bernard

Freitag, 15. August um 17:30 Uhr bis Samstag, 16. August um 5:10 Uhr

Samstag, 16. August um 17:30 Uhr bis Sonntag, 17. August um 4:00 Uhr

Sonntag, 17. August um 20:50 Uhr

PokÃ©mon GO

Stream via YouTube.com

Kommentatoren: Martijn Versteeg, Jim Lawson, Caleb Peng, Steven Sanders, Will Dunphey, Amanda Lundberg und Fareed Anees

Freitag, 15. August um 17:30 Uhr bis Samstag, 16. August um 3:50 Uhr

Samstag, 16. August um 17:30 Uhr bis Sonntag, 17. August um 4:00 Uhr

Sonntag, 17. August um 19:10 Uhr

PokÃ©mon UNITE

Stream via YouTube.com

Kommentatoren: Jake â€žspragelsâ€œ Sprague, Kirk â€ždoobsnaxâ€œ DubÃ©, Joshua â€žZoinksâ€œ Hiebert, Evan â€žWonderchefâ€œ Hashimoto, Kelly â€žKelosaurusâ€œ Wilson, Danelie Purdue und Sophia de Ipanema