Entlassungen bei Square Enix?

Auch bei Square Enix wird es offenbar leider zu Entlassungen kommen. Davon haben Mitarbeiter wohl schon bei einem gestrigen internen Treffen erfahren.

So berichtet VGC, dass Square Enix-Präsident Takashi Kiryu in diesem Rahmen verkündete, dass sowohl der amerikanische als auch der europäische Arm des Unternehmens von den Entlassungen betroffen sein werden. Die Kündigungen sollen bereits im Laufe des nächsten Monats erfolgen. Wie viele Menschen ihren Job verlieren werden, ist unklar. Von den Entlassungen sind vor allem Mitarbeiter aus den Bereichen Publishing, IT und Collective Indie Games Division betroffen. Die Angestellten werden noch in dieser Woche über die Kündigungen informiert.

Square Enix hat sich bisher nicht offiziell zu dem Thema geäussert.