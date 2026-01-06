Square Enix: Character Designer von Final Fantasy IX verlässt das Unternehmen

Toshiyuki Itahana, der Character Designer von "Final Fantasy IX", gibt bekannt, dass er das Unternehmen verlassen hat. Er arbeitet seitdem als freier Illustrator und erneut als Character Designer.

Itahana prägte unter anderem "Final Fantasy IX", die "Final Fantasy Crystal Chronicles"-Reihe und die gesamte "Chocobo"-Serie. Den jetzigen Schritt begründete er mit dem Wunsch, sich langfristig auf seine zeichnerische Arbeit vorzubereiten und neue Herausforderungen anzunehmen.

Der Abschluss der Illustrations- und Aufsichtsarbeiten zum 25jährigen Jubiläum von "Final Fantasy IX" markierte für Itahana einen passenden Zeitpunkt für den Wechsel. Wir wünschen ihm alles Gute für seine berufliche Zukunft.