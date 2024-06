Square Enix: Neue Spiele angekündigt

Während der heutigen Ausstrahlung einer neuen Nintendo Direct-Ausgabe kündigte Square Enix mehrere neue Spiele an und lieferte spannende Updates zu verschiedenen Titeln, darunter die Ankündigung des Veröffentlichungstermins von "Dragon Quest III HD-2D Remake" für den 14. November. Gezeigt wurde auch ein Teaser zu "Dragon Quest I & II HD-2D Remake", welches Fans zwei rundenbasierte RPG-Klassiker in einem bietet und 2025 erscheinen wird.

Zudem wurde angekündigt, dass "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven", ein vollständiges HD-Remake des beliebten Titels, am 24. Oktober für Konsolen und PC erscheinen wird. Und zu guter Letzt kehrt der Erfinder von "Final Fantasy", Hironobu Sakaguchi, zurück und enthüllte für diesen Winter eine erweiterte Version des Rollenspiels "Fantasian" für Konsolen und PC: "Fantasian Neo Dimension".

Dragon Quest III HD-2D Remake

Der Beginn einer Legende. "Dragon Quest III HD-2D Remake" ist die atemberaubende Neuauflage eines beliebten Meisterwerkes und der Beginn der legendären Erdrick-Trilogie. Spieler*innen können sich mit farbenfroher HD-2D-Grafik, neuen und modernisierten Features und einer überarbeiteten Erzählung auf ein episches Fantasy-Abenteuer begeben, um die Welt vor dem Bösen zu retten.

Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC

Entwickler: ARTDINK

USK: 12

Veröffentlichung: 14. November 2024

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

"Dragon Quest I & II HD-2D Remake" wird die Geschichte der Trilogie dieser RPG-Klassiker fortsetzen und bietet Spielern mit "Dragon Quest I" und "Dragon Quest II" zwei Abenteuer. Die Veröffentlichung ist für 2025 geplant.

Plattformen: Details folgen demnächst

Entwickler: ARTDINK

USK: Noch ausstehend

Veröffentlichung: 2025

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

"Romancing SaGa 2", ein RPG-Hit, der sich bei seiner Veröffentlichung 1993 in Japan über 1 Million Mal verkaufte, wird am 24. Oktober als vollständiges HD-Remake mit dem Titel "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" zurückkehren. Dieses vom Team hinter "Trials of Mana" von Grund auf neu aufgelegte Remake mit eigenständiger Story wird moderne Grafik, überarbeitetes strategisches Gameplay und weitere Verbesserungen bieten, welche Langzeit-Fans von SaGa sowie Neueinsteigern begeistern werden. Vorbestellungen sind ab heute auf allen verfügbaren Plattformen möglich.

Plattform: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC

Entwickler: SQUARE ENIX, Co., LTD. / xeen Inc.

USK: 12

Veröffentlichung: 24. Oktober 2024

Fantasian Neo Dimension

Hironobu Sakaguchi, der Erfinder von "Final Fantasy", und der berühmte Komponist Nobuo Uematsu kehren für dieses Rollenspiel zurück. Spieler*innen erleben eine erweiterte Version von "Fantasian", das 2021 für Apple Arcade erschien, mit brandneuen Features wie englischer und japanischer Sprachausgabe und einer zusätzlichen Schwierigkeitsstufe. In "Fantasian Neo Dimension" schlüpft man in die Rolle von Leo, der sich auf die Reise begibt, um seine Erinnerungen zu finden und die Welt vor einer ungewöhnlichen mechanischen Infektion zu retten.

Plattform: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC

Entwickler: Mistwalker Corporation

USK: Noch ausstehend

Veröffentlichung: Winter 2024