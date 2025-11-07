Entlassungen bei Square Enix

Quasi vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass es auch bei Square Enix zu Entlassungen gekommen ist. Wir fassen alle bisher dazu bekannten Informationen für euch zusammen.
Ersten Berichten zufolge sind offenbar über 100 Angestellte von Square Enix von den jüngsten Stellenstreichungen betroffen, vor allem im Vereinigten Königreich und in den USA. Square Enix selbst sagt nichts zum Umfang, gab aber folgendes Statement dazu ab:
"Wir reorganisieren unsere Aktivitäten in Nordamerika und Europa, um unsere Entwicklungsstruktur zu stärken und eine global integrierte Marketingstrategie voranzutreiben. Dies war eine äusserst schwierige Entscheidung, die nach sorgfältiger Überlegung und Analyse durch unsere Führungskräfte getroffen wurde, um das langfristige Wachstum der Gruppe bestmöglich zu positionieren. Wir bedanken uns herzlich bei den talentierten Teammitgliedern, die das Unternehmen verlassen werden, für ihre bedeutenden Beiträge zu Square Enix. Während dieser Übergangsphase sind wir weiterhin bestrebt, jeden Einzelnen mit grösstmöglichem Respekt zu behandeln und während des gesamten Prozesses umfassende Unterstützung zu leisten."