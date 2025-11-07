Entlassungen bei Square Enix

Quasi vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass es auch bei Square Enix zu Entlassungen gekommen ist. Wir fassen alle bisher dazu bekannten Informationen für euch zusammen.

Ersten Berichten zufolge sind offenbar über 100 Angestellte von Square Enix von den jüngsten Stellenstreichungen betroffen, vor allem im Vereinigten Königreich und in den USA. Square Enix selbst sagt nichts zum Umfang, gab aber folgendes Statement dazu ab: