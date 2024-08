Metal Gear Solid 2 Entdeckung nach über 20 Jahren

Knapp 23 Jahre nach Release von "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" könnte man meinen, dass Fans das Spiel wie ihre eigene Hosentasche kennen. Wie sich herausstellt, überrascht uns Serien-Entwickler Hideo Kojima trotzdem noch mit einer neuen Mechanik und beweist, wie viel Liebe zum Detail in den klassischen "Metal Gear Solid"-Spielen steckt. Seht selbst:

So besteht die Möglichkeit, in der Originalversion von "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" einen sich ergebenden Gegner mit einer am Geschehen unbeteiligten Möwe niederzustrecken. Während die Möwe diese Begegnung tragischerweise nicht überlebt, hat der Wache wesentlich mehr Glück und kommt mit Bewusstlosigkeit davon. Auch wenn die einen oder anderen Gamer diese Mechanik nicht überraschen wird, lässt sich anhand der erstaunten Kommentare erkennen, dass es für viele unbekannt geblieben ist. Nicht nur erfordert sie ein sehr präzises Timing, auch muss man erst einmal auf die Idee kommen.