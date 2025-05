Grand Theft Auto IV auch für PS5 & Xbox Series X?

Es könnte sein, dass Rockstar aktuell an einer Version von "Grand Theft Auto IV" für PS5 und Xbox Series X werkelt. Wir fassen alle diesbezüglichen Infos für euch zusammen.

So behauptet der Rockstar-Insider Tez2, dass "Grand Theft Auto IV" noch in diesem Jahr auch für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft erscheint. Dies sei auch der Grund, warum das Fan-Projekt Liberty City Preservation Project vor geraumer Zeit gestoppt werden musste. Hier sollte die Karte von "Grand Theft Auto IV" in den fünften Teil gepackt werden.

In "Grand Theft Auto IV" haben Niko Bellic, Johnny Klebitz und Luis Lopez eines gemeinsam – sie leben in der schlimmsten Stadt Amerikas. Wer nämlich in Liberty City über Geld und Statussymbole verfügt, erlebt den Himmel auf Erden, alle anderen aber einen wahr gewordenen Albtraum.

"Grand Theft Auto IV" erschien am 29. April 2008 für PS3 und Xbox 360. Die PC-Umsetzung folgte bei uns am 3. Dezember 2008.