Jagged Alliance 3 im November auch für die Konsolenwelt

Ende August wurden Konsolenportierungen von "Jagged Alliance 3" angekündigt. Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür.

So gibt THQ Nordic bekannt, dass "Jagged Alliance 3" am 16. November auch für die Konsolenwelt erscheint. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X genannt.

Über Jagged Alliance 3

Du betrittst Grand Chien, eine Nation im Chaos nach dem Verschwinden ihres Präsidenten. Die sogenannte "Legion" übernimmt die Kontrolle. Als Söldnergruppe, angeheuert von der Familie des Präsidenten, liegt es an dir, die Ordnung wiederherzustellen. Wähle aus verschiedenen Söldnern, erkunde das Land, treffe Entscheidungen und gestalte das Schicksal. Erlebe rundenbasierte Kämpfe, stelle Truppen zusammen, modifiziere Waffen und nutze Fertigkeiten. Kontrolliere Gebiete, bilde Einheimische aus und spiele die Kampagne im Online-Koop-Modus mit deinen Freunden.

"Jagged Alliance 3" ist bereits für den PC erhältlich.