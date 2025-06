Gerücht um Castlevania wieder aufgegriffen

Das letzte "Castlevania" ist schon über 10 Jahre her und erschien mit "Castlevania: Lords of Shadow 2" auf der vorletzten Konsolengeneration. Fans hoffen seit langem auf eine Neuauflage oder ein Remake und gerüchteweise könnte sich etwas in diese Richtung tun.

So wurde bereits 2021 von VGC berichtet, dass die "Castlevania"-Reihe von Virtuous Studios "neu gedacht" werden soll. Das Projekt wurde damals im selben Atemzug mit "Metal Gear Solid 3"- und "Silent Hill 2"-Projekten genannt. Während beides Realität wurde und somit zweidrittel des damaligen Berichtes, blieb es jedoch still um das "Castlevania"-Vorhaben. Wie die Quelle der damaligen Meldung Andy Robinson uns nun in dem X-Post wissen lässt, soll das "Castlevania"-Projekt jedoch noch aktuell sein.