Capcom Spotlight: Das war zu sehen

Das Capcom Spotlight ist Geschichte. Folgende Trailer und Videos wurden dort gezeigt:

Street Fighter 6

Zusatzkämpferin Mai aus "Fatal Fury" ist ab heute verfügbar

Mit "Street Fighter 6" können Spieler ihre Fähigkeiten auf der ganzen Welt einsetzen, um ihre persönliche Stärke zu finden. Keiner fängt als Champion an. Selbst die stärksten Kämpfer mussten diesen ersten Schritt machen. Jetzt bist du an der Reihe, die Herausforderung anzunehmen und dein Spiel auf die nächste Stufe zu bringen.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Ist ab jetzt auch für Xbox One erhältlich

Die "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" umfassen folgende sechs Prügelspiele:

X-Men vs. Street Fighter

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

The Punisher

Marvel vs. Capcom 2 - X-Men Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Ausserdem werden zusätzliche Verbesserungen, wie etwa benutzerdefinierte Match- und Zuschauerfunktionen, ein Museum, ein Musikplayer, diverse Anzeigefilter, Special Moves auf Knopfdruck und einiges mehr geboten.

Capcom Fighting Collection 2

Hat nun einen Releasetermin, nämlich den 16. Mai

Die "Capcom Fighting Collection 2" bietet folgende Prügelspiele:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Dabei sind nicht nur die Titel enthalten, sondern auch diverse Modifikationen. Beispielsweise können wir zusätzliche Filter einstellen, die das Spiel wie auf einem Röhrenfernseher erscheinen lassen. Für Fans gibt es zudem auch Art Galleries und alle Titel sind online spielbar.

Okami 2

Dürfte immer noch einige Zeit entfernt sein, wurde aber immerhin nochmal erwähnt

In "Okami" schlüpfen wir in die Rolle von Amaterasu, der japanischen Sonnengöttin, welche die Gestalt des legendären weissen Wolfs Shiranui angenommen hat. Wir setzen magische Fähigkeiten, Angriffe und den göttlichen Pinsel ein, um Nippon wieder zu Leben und Farbe zu verhelfen.

Onimusha: Way of the Sword

Wurde auch nochmal erwähnt. Protagonist, Setting und Kampfsystem sollen am Ende komplett überarbeitet sein. Release ist bekanntlich erst 2026

"Onimusha: Way of the Sword" spielt in Kyoto während der frühen Edo-Periode. In dieser Zeit des relativen Friedens in Japan hat das Böse die alte Stadt heimgesucht. Kyoto hat sich in einen unheimlichen und beunruhigenden Ort verwandelt und wurde vom Dämonen Genma heimgesucht. Im ersten Trailer zu "Onimusha: Way of the Sword" liefert sich nun ein einsamer, mit dem Oni-Handschuh bewaffneter Samurai einen erbitterten, blutigen Schwertkampf mit diesen höllischen Kreaturen aus einer anderen Welt.

Onimusha 2: Samurai's Destiny

Remaster der PS2-Version für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch. Kommt irgendwann in diesem Jahr

Wie schon im Vorgänger schlüpft man auch in "Onimusha 2: Samurai's Destiny" in die Rolle eines Samurais, der die dunklen Schergen des Dämonenfürsten Nobunaga Oda besiegen muss. Diesmal kämpft man mit dem Samurai Yagyu Jubei gegen dämonische Unholde. Hierbei wurde der Held einer real existierenden Person, nämlich dem japanischen Schauspieler Yusaku Matsuda, nachempfunden.