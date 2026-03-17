Capcom: Saudi-Arabische Investmentfirma erwirbt Anteil

Die saudi-arabische Investmentfirma Electronic Gaming Development Company (kurz EGDC) hat einen Anteil von Capcom erworben. Wir haben alle Zahlen und Details, die bisher zu dem Deal bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Konkret hat die Electronic Gaming Development Company einen signifikanten Anteil von 5,03 Prozent an Capcom erworben nachdem sie genau 26.788.500 Aktien übernommen hatte. Die Beteiligung dient ausschliesslich der Kapitalanlage, um von Kurssteigerungen oder Dividenden zu profitieren.

Die Electronic Gaming Development Company wurde 2020 gegründet und gehört Kronprinz Mohammed Bin Salman über die MiSK-Stiftung. Bereits seit dem Jahr 2022 ist man zudem Eigentümer der SNK Corporation.

Capcom hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.