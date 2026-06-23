Capcom Spotlight angekündigt

Capcom hat eine weitere Spotlight-Präsentation in Aussicht gestellt. Diese kann bereits übermorgen ab 23 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Erste inhaltliche Informationen zum nächsten Capcom Spotlight sind auch schon bekannt. Demnach wird die Präsentation einen Umfang von etwa 30 Minuten haben. In dieser Zeit wird es News und Updates zu aktuellen Capcom-Titeln geben. Namentlich werden hier "Dragon’s Dogma II: Dark Arisen", "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" und "Onimusha: Way of the Sword" genannt.

Ein erster Teaser stimmt uns schon jetzt auf das Capcom Spotlight ein. Dieser bietet 14 Sekunden lang kurze Gameplay-Impressionen aus den ebengenannten Titeln.

Welche Titel würdet ihr gerne beim nächsten Capcom Spotlight sehen?