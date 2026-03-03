Capcom Spotlight angekündigt

Capcom hat die nächste Ausgabe von Capcom Spotlight in Aussicht gestellt. Erste Informationen zu der Präsentation liegen bereits vor.

Demnach können wir das Capcom Spotlight schon übermorgen ab 23 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgen. Ein flotter Teaser stimmt uns schon jetzt 15 Sekunden lang darauf ein.

Besagtes Capcom Spotlight wird einen Umfang von etwa 30 Minuten haben. In diesem Zeitraum gibt es unter anderem "Mega Man: Dual Override" (die Gewinner des Excellence Awards des Robot Master Design Contests), "Mega Man Star Force Legacy Collection" (Informationen zu den Online-Features), "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection", "Pragmata" und "Street Fighter 6" zu sehen. Erfahrungsgemäss dürfte aber auch die ein oder andere Überraschung enthüllt werden.

Welche Titel würdet ihr gerne beim Capcom Spotlight sehen?