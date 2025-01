Capcom Spotlight & Monster Hunter Wilds Showcase angekündigt

Capcom hat eine hauseigene Spotlight-Präsentation und einen separaten Showcase zu "Monster Hunter Wilds" in Aussicht gestellt. Termin dafür ist der 4. Februar um 23 Uhr.

Inhaltliche Informationen haben wir auch bereits. So wird das Capcom Spotlight rund 35 Minuten lang bewegte Bilder und frische Informationen zu "Monster Hunter Wilds", "Onimusha: Way of the Sword", "Capcom Fighting Collection 2" und "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" bieten. Im anschliessenden Showcase zu "Monster Hunter Wilds" wird Produzent Ryozo Tsujimoto unter anderem Informationen zur zweiten offenen Beta mit uns teilen.

Was erwartet ihr vom kommenden Capcom Spotlight?