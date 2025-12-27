GTA hätte es fast ausserhalb der USA und London geschafft

Der ehemalige Rockstar North-Entwickler Obbe Vermeij sagte in einem Gespräch mit GamesHub, dass es "Grand Theft Auto" während der PlayStation 2 und 3 Ära fast ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika schaffte. Während die Reihe Fans nur in Form der PlayStation 1 Erweiterung "Grand Theft Auto: London 1969" ausserhalb der USA versetzte, wurden intern noch weitere Regionen ausgelotet. Tokyo in Japan hatte dabei die besten Chancen.

Laut dem damals als Technical Director fungierenden Entwickler Vermeij sollte dafür ein neues Studio in Japan aufgestellt werden, welches zu Zeiten von "GTA III", "Vice City" und "San Andreas" den Code der Reihe für ein "GTA: Tokyo" nutzen sollte. Das Projekt wurde geplant, letztendlich aber nicht umgesetzt, weil amerikanische Städte kulturell so bekannt sind und die Projekte zu gross geworden sind, um ein neues Setting zu riskieren. Weitere Gedankenspiele gab es zu den Städten Rio de Janeiro, Moskau und Istanbul.