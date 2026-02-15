Unreal Tournament 2004 kostenlos spielen

Anfang der 2000er-Jahre zählte die „Unreal Tournament“-Reihe zu den beliebtesten Shootern auf dem PC. Mit der Zeit verlor der rasante Arena-Shooter jedoch an Bedeutung und wurde zunehmend von Serien wie „Battlefield“ und vor allem „Call of Duty“ verdrängt. Trotz des nachlassenden Erfolgs haben es sich engagierte Fans zur Aufgabe gemacht, insbesondere den Ableger aus dem Jahr 2004 am Leben zu erhalten – ein Unterfangen, das nun von Erfolg gekrönt wurde.

„Unreal Tournament 2004“ wurde bereits vor einiger Zeit mit dem Segen von Epic Games als kostenloser Download im Internet Archive veröffentlicht. Aufgrund moderner Systemarchitekturen war es jedoch lange Zeit kaum möglich, den Klassiker auf aktueller Hardware zuverlässig zum Laufen zu bringen. Das Community-Projekt OldUnreal nahm sich dieser Problematik an und kündigte im vergangenen Jahr an, Abhilfe schaffen zu wollen. Nun – rund 20 Jahre nach dem letzten offiziellen Patch – steht tatsächlich ein neues Update für das Spiel bereit.

Dank des Community-Patches lässt sich „Unreal Tournament 2004“ nun problemlos unter Windows 10 und Windows 11 ausführen. Zusätzlich stellt OldUnreal eine eigene Installer-App zur Verfügung, die den Download- und Installationsprozess deutlich vereinfacht. Dennoch ist ein gewisses Mass an Eigeninitiative gefragt: Der Patch muss manuell über GitHub heruntergeladen werden. Dafür ermöglicht er nicht nur die Nutzung unter Windows, sondern auch das Spielen auf Linux- und macOS-Systemen.

"Wir haben zahlreiche Fehler behoben und Verbesserungen vorgenommen, ein neues SDL-Backend für Linux und macOS entwickelt und sogar einen neuen Renderer integriert. Zudem wurde die gesamte Codebasis auf moderne Build-Systeme umgestellt. Dabei könnten sich allerdings auch einige neue Fehler eingeschlichen haben.", so UT Project Manager Stijn-volckaert.

Ursprünglich erschien „Unreal Tournament 2004“ am 16. März 2004 exklusiv für Microsoft Windows und galt als einer der frühen Grundpfeiler der damals noch jungen E-Sport-Szene.