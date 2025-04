Vampire: The Masquerade - Bloodlines sollte von Counter Strike inspirierten Multiplayer erhalten

Wie wir von einem Entwickler erfahren, sollte "Vampire: The Masquerade - Bloodlines" einen Multiplayer-Modus erhalten. Dieser sollte in den wesentlichen Zügen an Valves "Counter-Strike" angelehnt sein und dies sich auch im Namen widerspiegeln. So wurde das Projekt nämlich "CounterBite" getauft. In einem Video spricht der "Fallout"-Erfinder Tim Cain zum ersten Mal detailliert über dieses spannende Projekt:

Da "Vampire: The Masquerade - Bloodlines" sehr im Fokus von Moddern steht, welche einen gigantischen Fan-Patch entwickelten, bleib die Existenz eines nie fertiggestellten Online-Modus nicht verborgen. Tim Cain, der später zu dem "Vampire: The Masquerade - Bloodlines"-Team hinzukam, erwähnte auch zuvor “CounterBite”, spricht aber erstmals detaillierter darüber. So erfahren wir von vielen spannenden Features, die damals geplant waren:

Vampire treten gegen menschliche Vampirjäger vom Neuen Orden von Leopold an

während die Vampire über übernatürliche Kräfte verfügen, haben die Menschen bessere Waffen und teilweise bessere 'Disziplin'-Fähigkeiten

neben der aus allen spielbaren Clans bestehenden "Camarilla" als Fraktion hätten die Clans auch gegeneinander antreten können

nach jeder Runde gibt es Geld und nach einem Kartenwechsel Erfahrungspunkte, die für Ausrüstung und Kräfte ausgegeben werden könnte

auch gibt es ein Maskerade-System, bei dem es weniger Geld und Punkte gibt, wenn die Menschen auf der Karte von der Existenz der Vampire erfahren (die Idee wurde später von dem Battle-Royale-Spiel "Vampire: The Masquerade - Bloodhunt" aufgegriffen)

Als Modi hätte es gegeben: