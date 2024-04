Atari belebt Infogrames

Atari hat die Marke Infogrames als frisches Publishing-Label wiederbelebt. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Die Marke Infogrames war über zwei Jahrzehnte lang inaktiv. Von nun an wird sie sich auf Erwerb und Veröffentlichung von Titeln konzentrieren, welche nicht zum Kernportfolio des mit der Marke Atari verbundenen geistigen Eigentums gehören. Simultan hat Atari die "Totally Reliable Delivery Service"-Marke und die zugehörigen -Spiele von Tiny Build erworben. Dies ist der erste Titel von Infogrames.

Infogrames wurde im Jahr 1983 gegründet und konzentrierte sich auf französische Computerspiele. Zu den bekanntesten Spielen zählt "Alone in the Dark" aus dem Jahr 1992.