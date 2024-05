Atari kauft Intellivision

Da im Leben bekanntlich alles ein Ende hat, wurde jetzt auch der längste Konsolenkrieg aller Zeiten für beendet erklärt. Mit anderen Worten hat Atari die Rechte an der Intellivision-Marke erworben.

Was heute vielleicht etwas amüsant klingt, war in den Siebzigern und Achtzigern, noch lange vor der Rivalität zwischen Sega und Nintendo, bitterer Ernst. So gab es damals etwa Streit um Werbespots, in denen beide Konsolen miteinander verglichen wurden.

Der neue Deal besagt, dass Atari die Rechte an über 200 Titeln aus dem Intellivision-Portfolio erwirbt. Intellivision Entertainment wird jedoch weiterhin die Amico-Konsole entwickeln und vertreiben. Ataris Chairman und CEO Wade Rosen bezeichnet es gleichzeitig als sehr seltene Möglichkeit der Vereinigung von Atari, Intellivision und dem goldenen Zeitalter des Gaming.