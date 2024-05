Screenshots zu Deadlock geleakt

In den sozialen Medien kursieren neuerdings Bilder zu einem bisher nicht angekündigten Game von Valve. Scheinbar handelt es sich um einen Hero Shooter, der in vielen Aspekten “Overwatch” und vergleichbaren Spielen dieses Genres ähnelt. Der Leaker und Valve-Experte Tyler McVicker hat einiges über den “Deadlock” benannten Titel zu berichten. Seht selbst:

Es heisst, das Game wird derzeit von “hunderten” Gamern in einem privaten Game-Test ausprobiert, woher die Bilder auch stammen sollen. Wir erfahren zudem, dass “Deadlock” bereits seit 2018 entwickelt werde. Das Game soll Tower-Defense-Mechaniken sowie ein Fantasy-Setting gemischt mit Steampunk aufweisen. Es soll "Magier, seltsame Kreaturen und Roboter" enthalten, aber auch "schnelles Reisen mit schwebenden Schienen, ähnlich wie bei Bioshock Infinite" sowie in gewisser Weise Erinnerungen an “Half-Life” wecken. Das Heldendesign sei stark von dem “Dota”-Universum inspiriert und das Gameplay sich wie eine Kombination aus "Dota 2", "Team Fortress 2", "Overwatch", "Valorant", "Smite" und "Orcs Must Die" anfühlen.