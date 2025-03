Valves DRM von Neffen einer Gründerin inspiriert

Videospiele haben unterschiedliche Systeme, die verhindern, Kopien von ihnen anzufertigen. Dies war jedoch nicht immer so, denn es gab Zeiten, in denen man mittels ISO-Dateien, virtuellen Laufwerken und Brenner, Spiele weitergeben konnte. Während die PlayStation früh entsprechende Schutzsysteme einführte, hinkte der PC hinterher. Auch die für "Half-Life" bekannte Firma Valve stand einst vor dem Problem, dass ihr geistiges Eigentum weitergegeben wurde, ohne dass sie einen Cent dafür bekamen. In einem GDC Talk mit Mitgründerin Monica Harrington erfahren wir, dass die Idee, eine digitale Rechteverwaltung einzuführen, von ihrem Neffen inspiriert war.

Valve's DRM was inspired by an exec's nephew, who 'used a $500 check I'd sent him for school expenses and bought himself a CD-ROM replicator… he sent me a lovely thank you note' https://t.co/dPxQxohJh2