Painkiller: Erstes Entwicklertagebuch

3D Realms von Saber Interactive und die Anshar Studios haben das erste Entwicklertagebuch zu "Painkiller" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

In besagtem Entwicklertagebuch zu "Painkiller" können Fans nämlich einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des Ego-Shooters werfen und erfahren, wie sich das Team von den Wurzeln der Reihe inspirieren liess, um die Grafik, Level und Waffen dieser neuen Erfahrung mit Koop-Multiplayer zu gestalten. Passsende Gameplay-Impressionen und Stimmen von den dafür verantwortlichen Personen gibt es dabei obendrauf.

Bis zum 20. Oktober, also kommenden Montag, ist übrigens noch eine spielbare Demo von "Painkiller" für den PC verfügbar. Darin können wir zusammen mit bis zu zwei Freunden im Online-Koop-Modus oder offline allein spielen. Dabei können wir höllische Waffen, wie etwa die Stakegun und den Electrodriver, einsetzen, um uns in blutigen, rasanten Schlachten durch Horden von Dämonen zu kämpfen.

"Painkiller" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.