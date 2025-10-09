Painkiller: Frischer Gameplay-Trailer

3D Realms von Saber Interactive und die Anshar Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "Painkiller" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter neuer Gameplay-Trailer zu "Painkiller" trägt den Namen "Blood Pact" und hat einen Umfang von etwas mehr als einer Minute. Er entführt uns in die Tiefen des Fegefeuers, wo Dämonen, Titanen und bislang unvorstellbare Schrecken auf uns warten. Der Terror kann dabei auch im Koop-Modus zu einem mitreissenden Metal-Soundtrack gemeinsam erlebt werden. Hier bekommen wir flotte Sequenzen daraus gezeigt.

Schon im April hatte man uns die Waffen von "Painkiller" in einem packenden Trailer vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle. Der Ego-Shooter selbst war bereits im März angekündigt worden.

"Painkiller" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.