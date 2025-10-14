Painkiller: Erste Demo für PC verfügbar

3D Realms von Saber Interactive und die Anshar Studios haben pünktlich zum Steam Next Fest eine erste Demo von "Painkiller" veröffentlicht. Einen neuen Gameplay-Trailer hat man gleichzeitig auch im Gepäck.

Besagte PC-Demo von "Painkiller" ist bis zum 20. Oktober spielbar. Wir können darin zusammen mit bis zu zwei Freunden im Online-Koop-Modus oder offline allein spielen. Dabei können wir höllische Waffen, wie etwa die Stakegun und den Electrodriver einsetzen, um uns in blutigen, rasanten Schlachten durch Horden von Dämonen zu kämpfen.

Zur Feier des Tages wurde zudem eine neuer Gameplay-Trailer namens "This Is Painkiller" veröffentlicht, welcher einen Einblick in das intensive Koop-Gameplay, mächtige Waffen, gewaltige Fähigkeiten, riesige Bosse und vieles mehr gibt, was wir in der Neuauflage der klassischen Action-Reihe erleben werden.

"Painkiller" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.