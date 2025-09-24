Painkiller verspätet sich

Eigentlich sollte das für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC entwickelte "Painkiller" am 09. Oktober erscheinen. Wie Publisher 3D Realms und Entwicklerstudio Anshar Studios bekannt geben, verzögert sich der Koop-Shooter um weniger als zwei Wochen auf den 21. Oktober. Erscheinen wird "Painkiller" in einer Standard- und einer Deluxe-Edition mit drei geplanten DLCs. Ein neuer Trailer macht Lust auf das Spiel und informiert über den neuen Termin:

Über Painkiller

"Painkiller ist eine moderne Neuinterpretation des klassischen Franchises, inklusive Online-Koop für bis zu drei Spieler und Offline-Gameplay. Kämpfe in detailreichen Gothic-Levels gegen Dämonenhorden und titanische Schrecken.

Als Gefangener des Fegefeuers musst du für deine Sünden büssen. Doch die Stimme des Schöpfers gewährt dir die Chance auf Erlösung. Als einer der Engel musst du den gefallenen Engel Azazel aufhalten, der seine Dämonenarmeen auf die Erde loslassen will. Du trittst gegen Horden von Gegnern an, Dämonen mit einzigartigen Kräften und die drei monströsen Kinder Azazels: die Nephilim.

Schaffst du es, dir doch noch deine Erlösung zu erkämpfen?

Das Fegefeuer ist deine Arena - durch Sprünge, Sprints und per Haken durchquerst du riesige Biome und kämpfst mit einer Vielzahl von neuen und klassischen Painkiller-Waffen gegen deine Feinde.

Groteskes Grauen erwartet dich - Fordere eine Vielzahl von Feinden heraus, von Horden kleiner Dämonen bis hin zu titanenhaften Schrecken.

Entfessle den Schmerz - Nutze Tarotkarten, um deine Fähigkeiten zu verbessern, und kombiniere sie mit anderen Spielern, um deine Feinde zu vernichten.

Wähle deinen Charakter mit Bedacht - Spiele als einer von vier einzigartigen Charakteren - Ink, Void, Sol und Roch - und nutze ihre jeweiligen Skills, um Energie, Gesundheit, Stärke und Schaden einen Boost zu geben."