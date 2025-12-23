Infinity Ward & Respawn Entertainment: Mitbegründer gestorben

Kurz vor Heiligabend erreicht uns noch eine traurige Nachricht: Vince Zampella, unter anderem Mitbegründer von Infinity Ward und Respawn Entertainment, ist vorgestern im Alter von 55 Jahren an den Folgen eines Autounfalls gestorben.

Eine erste Reaktion dazu liegt bereits vor. So sagte Electronic Arts gegenüber Kotaku: