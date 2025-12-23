Infinity Ward & Respawn Entertainment: Mitbegründer gestorben

Kurz vor Heiligabend erreicht uns noch eine traurige Nachricht: Vince Zampella, unter anderem Mitbegründer von Infinity Ward und Respawn Entertainment, ist vorgestern im Alter von 55 Jahren an den Folgen eines Autounfalls gestorben.
Eine erste Reaktion dazu liegt bereits vor. So sagte Electronic Arts gegenüber Kotaku:
"Dies ist ein unvorstellbarer Verlust, und unsere Herzen sind bei Vinces Familie, seinen Angehörigen und allen, die von seiner Arbeit berührt wurden. Vinces Einfluss auf die Videospielbranche war tiefgreifend und weitreichend. Als Freund, Kollege, Führungskraft und visionärer Schöpfer hat er mit seiner Arbeit die moderne interaktive Unterhaltung mitgeprägt und Millionen von Spielern und Entwicklern auf der ganzen Welt inspiriert. Sein Vermächtnis wird auch in Zukunft die Art und Weise prägen, wie Spiele entwickelt werden und wie Spieler miteinander in Kontakt treten."