Call of Duty soll 2028 ins Kino kommen

Die Verfilmung der Shooter-Reihe "Call of Duty" nimmt langsam konkrete Formen an. Paramount hat offiziell bestätigt, dass der Film am 30. Juni 2028 in die Kinos kommen soll.

Für das Projekt sind prominente Namen an Bord: Regie führt Peter Berg, während Taylor Sheridan am Drehbuch beteiligt ist. Beide wollen laut ersten Aussagen grossen Wert auf Authentizität legen – insbesondere mit Blick auf militärische Darstellung und Figuren.

Inhaltlich bleibt vieles noch unter Verschluss. Weder Details zur Story noch zur Besetzung wurden bislang bekannt gegeben. Klar ist nur: Der Film basiert auf einer der erfolgreichsten Shooter-Marken überhaupt und soll die Essenz der Reihe einfangen, gleichzeitig aber auch ein breiteres Publikum ansprechen.

Die Produktion hat eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ursprünglich wurde ein "Call of Duty"-Film bereits 2015 angekündigt, verschwand später jedoch für Jahre im Produktionslimbo, bevor das Projekt 2025 neu gestartet wurde.