Steven Spielberg war an Call Of Duty Verfilmung interessiert

Wie Matthew Belloni für Puck berichtet, war der legendäre Regisseur Steven Spielberg an der Regie für einen "Call of Duty"-Film interessiert. So hat der unter anderem für "Jurassic Park" und "Indiana Jones" bekannte Filmregisseur in Zusammenarbeit mit Universal-Chef Jimmy Horowitz ein entsprechendes Projekt an Activision gepitcht. Dies wurde jedoch abgelehnt.

Steven Spielberg really wanted to direct a ‘CALL OF DUTY’ movie.



• His team pitched his vision for the film to Activision



• Activision got spooked by Spielberg wanting full control over the film so they sold the rights to Paramount instead



(Source: https://t.co/tHUl8qPGW2) pic.twitter.com/bdENFDRh2u — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 5, 2025

Dem Artikel zufolge würde das Vorhaben sehr viel Kontrolle durch Spielbergs Produktionsfirma Amblin Entertainment bedeutet, bis hin zum "Final Cut"-Privileg. Dieses geniessen nur wenige Regisseure, wie neben Spielberg etwa Quentin Tarantino und James Cameron. Für das mittlerweile zu Microsoft gehörende Activision war dies offensichtlich zu viel des Guten.

Mehr darüber, wer sich das Projekt stattdessen sichern konnte, erfahrt ihr an dieser Stelle.