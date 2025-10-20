Mod bringt Futurama in The Simpsons: Hit & Run

Das 2003 erschienene "The Simpsons: Hit & Run" erfreut sich nach wie vor einer aktiven Fangemeinde. Auch durch Mods lässt sich der Spielspass über das Hauptspiel hinaus ausdehnen. Ein aktuelles Projekt von DonutTeam lässt zwei Universen von Matt Groening verschmelzen und bringt "Futurama" in die bunte Simpsons-Spielwelt:

Auf Mod Bakery gibt es eine Demo, welche einen grossen Teil des fertigen Projekts zeigt. Diese könnt ihr euch unter folgendem Link herunterladen. Dafür benötigt ihr das Hauptspiel auf dem PC sowie den Simpsons: Hit & Run Mod Launcher. In der Mod stehen derzeit vier Story-Missionen, eine Bonusmission, ein Wettrennen und drei Strassenrennen als Nebenaktivitäten zur Verfügung, begleitet von vier Kostümen, sechs Fahrzeugen, einigen Gags und Sammelobjekten. Die Springfield-Map wurde zu einer Version von 'New New York' umgestaltet. Zum jetzigen gibt es nur durch KI generierte Stimmen, welche zukünftig jedoch durch professionelle Sprachschauspieler ersetzt werden sollen, die den Angaben des Teams zufolge bereits engagiert wurden.