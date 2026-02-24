Die Rückkehr der "Hit & Run"-Macher

Mit Spielen wie „The Simpsons Hit & Run“ und „Prototype“ hat sich das Entwicklerstudio Radical Entertainment weltweit einen Namen gemacht. 2008 wurde das Unternehmen von Activision übernommen und wenige Jahre später, im Jahr 2013, geschlossen. Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Hothead Games, das 2024 seine Pforten dichtmachen musste. Nun aber sind beide Entwickler unter neuem Banner gemeinsam zurück.

The Simpsons Hit & Run

Tatsächlich versteht sich das neue Unternehmen, das unter dem Namen New Radical Games firmiert, als eine Mischung aus den beiden zuvor genannten Studios. Als CEO fungiert Ian Wilkson, während Tim Bennison die Rolle des COO übernimmt. Beide waren bereits bei den früheren Firmen tätig oder haben diese – wie im Fall von Ian Wilkson bei Radical Entertainment – sogar selbst mitgegründet.

„Alles begann 1991 mit Radical Entertainment“, heisst es auf der About-Seite der offiziellen Website von New Radical Games. „Springen wir ins Jahr 2025: Auf diesem Weg haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wir wissen, wie man die Essenz erstklassiger Marken einfängt und lizenzierte Spiele entwickelt, die Fans weltweit begeistern. Begleitet uns, während wir uns weiterentwickeln und neue Impulse setzen.“

Noch ist nicht bekannt, an welchen Titeln das neu gegründete Entwicklerstudio derzeit arbeitet. Fans dürften jedoch vor allem auf eine Fortsetzung der „Prototype“-Reihe hoffen.