Sonic Adventure: Kein Remake oder Remaster geplant

In letzter Zeit kamen immer mal wieder Gerüchte über eine Neuauflage von "Sonic Adventure" auf. Jetzt hat sich Sonic Team hochoffiziell dazu geäussert.

So sagte Takashi Iizuka, Kopf von Sonic Team, jetzt ganz deutlich, dass momentan kein Remake oder Remaster von "Sonic Adventure" in Planung ist. Stattdessen konzentriere man sich auf neue Spiele. Okay, manchmal sind klare Worte auch besser, als sich ewig etwas vorzumachen.

In "Sonic Adventure" übernehmen wir zu Beginn die Kontrolle über den blauen Igel Sonic in einem dreidimensionalen Jump-'n'-Run-Abenteuer. Mit Spielfortschritt werden dann fünf weitere Charaktere freigespielt, die alle über eigene Fähigkeiten und Gameplay-Schwerpunkte verfügen.

In PAL-Gefilden wurde "Sonic Adventure" ursprünglich am 14. Oktober 1999 für den Sega Dreamcast veröffentlicht. Im Laufe der Jahre folgten dann Portierungen für Gamecube, PC, PS3 und Xbox 360.