Onimusha 2: Samurai's Destiny: Demo verfügbar

Capcom gibt bekannt, dass man eine spielbare Demo von "Onimusha 2: Samurai's Destiny" für sämtliche Plattformen veröffentlicht hat. Wir haben sämtliche Informationen zu dem spielbaren Appetithappen für euch zusammengetragen und wollen euch diese nicht vorenthalten.

Demnach lässt uns die Demo von "Onimusha 2: Samurai's Destiny" einen Abschnitt aus dem Action-Adventure nachspielen. Leider können wir den in diesem Zeitraum erzielten Fortschritt nicht in die Vollversion übernehmen, sofern wir uns danach zum Kauf entschliessen sollten.

Begleitend wird uns die Demo von "Onimusha 2: Samurai's Destiny" mit einem flotten Teaser schmackhaft gemacht. Hier bekommen wir 14 Sekunden lang Rendersequenzen von einzelnen Charakteren aus dem Spiel gezeigt.

"Onimusha 2: Samurai's Destiny" ist seit 23. Mai für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.