Resident Evil 9 mit Open-World auf Insel?

Der bekannte und zuverlässige Leaker ‘Dusk Golem’ beziehungsweise ‘AestheticGamer1’ hat uns einen Hinweis zu dem Setting von “Resident Evil 9” gegeben. Der bisher noch nicht offiziell angekündigte, doch trotzdem als ‘offenes Geheimnis’ kursierende Titel, wird demnach auf einer ländlichen Stadt auf einer Insel spielen. Dies fügt sich recht gut in das Gerücht, dass der nächste “Resident Evil” Teil eine Open-World haben wird. Denn auf diese Weise lassen sich die Grenzen der offenen Welt einfach gestalten.

A fictional rural town on an island in the Southeast Asia Sea inspired by Singapore specifically.