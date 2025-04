Capcom teased Resident Evil 9

Das "Resident Evil 4 Remake" erschien 2023 und blickt auf einen erfolgreichen Umsatz zurück. So erfahren wir von Capcoms Website, dass sich die Neuauflage des Fan-Lieblings über 10 Millionen Mal verkaufte und somit im Punkt Geschwindigkeit in den Verkäufen alle anderen Teile der beliebten Zombie-Reihe hinter sich lässt. In einem kürzlichen Post auf X bedankt sich Capcom bei den Fans und versteckt dabei möglicherweise einen Hinweis auf die Entwicklung des nächsten "Resident Evil" Spiels:

エージェントの皆様へ

感謝の気持ちを込めて記念映像をご用意いたしました。ぜひ音付きでお楽しみください。



Attention all agents,

We've prepared a special video to express our gratitude to all of you, which we hope you'll enjoy (with sound ON)!



RE4 Dev Team pic.twitter.com/cKaS198UVY — Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 25, 2025

So sehen wir gegen Ende des Videos eine Holzkonstruktion, auf den ersten Blick wenig auffällig. Von der Seite bildet sie jedoch "IX", eine römische neun. Die Existenz eines weiteren Teils fügt sich in frühere Gerüchte von dem Leaker 'Dusk Golem', über die wir in Vergangenheit schrieben. Darunter zählen: