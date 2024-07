Remaster der ersten beiden Teile Legacy of Kain: Soul Reaver?

Momentan macht das Gerücht die Runde, dass bald Remaster der ersten beiden Teile von "Legacy of Kain: Soul Reaver" angekündigt werden könnten. Zumindest gab es jetzt ein vielversprechendes Anzeichen dafür.

So waren laut ResetEra auf der San Diego Comic-Con entsprechende Hinweise auf Anzeigenplaketten von Kain und Raziel zu sehen. Das Projekt heisst demnach "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered". Interessanterweise feiert das erste "Legacy of Kain: Soul Reaver" am 16. August in den USA seinen ersten Geburtstag. Offiziell angekündigt ist natürlich noch nichts, aber insgesamt klingt alles schonmal ganz vielversprechend, oder?

"Legacy of Kain: Soul Reaver" ist bisher für PSone, Dreamcast und den PC erhältlich. "Soul Reaver 2" wurde für PS2 und den PC veröffentlicht.