Entlassungen bei 10 Chambers

Auch zum Beginn dieser Woche müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist 10 Chambers davon betroffen.

Während der Umfang des Stellenabbaus bei 10 Chambers noch unklar ist, liegt bereits ein offizielles Statement zu dem Thema vor. Dieses liest sich folgendermassen:

"Wir können bestätigen, dass wir unsere Arbeitsweise und die Struktur des Studios gründlich überprüfen, damit Den of Wolves das Spiel werden kann, das es verdient. Das bedeutet leider eine erhebliche Umstrukturierung des Studios, von der eine grosse Anzahl von Mitarbeitern betroffen ist, darunter auch mehrere Mitbegründer des Studios. Wir sind uns bewusst, dass diese Veränderungen schwierig sind, und gehen sie mit Bedacht an. Aus Respekt gegenüber allen Beteiligten werden wir uns nicht zu einzelnen Fällen äussern. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Vision von Den of Wolves. Ulf Andersson und Simon Viklund engagieren sich weiterhin voll und ganz für das Spiel und die Weiterentwicklung des Studios. Sobald wir konkretere Neuigkeiten haben, werden wir diese über unsere offiziellen Kanäle bekannt geben."

10 Chambers verdanken wir unter anderem "GTFO" und "Den of Wolves".