Entlassungen bei 10:10 Games

Ein Artikel von Insider Gaming hat enthüllt, dass es leider auch beim britischen Entwickler 10:10 Games zu Entlassungen gekommen ist. Ein offizielles Statement dazu steht bisher jedoch noch aus.

Demnach haben bereits Mitte Januar mindestens 19 Mitarbeiter bei 10:10 Games ihre Stelle verloren. Andere Quellen sprechen sogar von über 20 Jobs, die weggefallen sind. Einige davon haben dies schon hinter vorgehaltener Hand bestätigt. Insgesamt hatte man 97 Angestellte.

Grund für diese Massnahme ist hauptsächlich das Debüt von 10:10 Games, also "Funko Fusion". Das Spiel konnte die kommerziellen Erwartungen leider nicht ansatzweise erfüllen und kam auch bei den Kritikern nur bedingt an. Folglich war die Finanzierung für künftige Projekte nicht gegeben und nicht genügend Arbeit für das Personal vorhanden. "Funko Fusion" wurde am 13. September 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. PS4 und Switch folgten am 6. Dezember 2024.

10:10 Games wurde im Juli 2021 gegründet und hat seinen Sitz im britischen Warrington.