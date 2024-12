Stellenabbau bei den Torn Banner Studios

Auch bei den Torn Banner Studios ist es zu einem Stellenabbau gekommen. Dessen Umfang ist momentan noch unklar.

In einem offiziellen Statement von CEO und Creative Director Steve Piggott erfahren wir nähere Details dazu. Demnach sind die Entlassungen Teil einer umfassenden Umstrukturierung des Studios. Den entlassenen Mitarbeitern werden zudem Abfindungspakete bereitgestellt und sie dürfen ihre Arbeitscomputer behalten. Torn Banner hilft ausserdem bei der Vermittlung der Entlassenen an andere Studios.

Trotz des Stellenabbaus ist nach wie vor für das nächste Jahr die Version 1.0 von "No More Room In Hell 2" geplant. Auch die Server von "Chivalry 2" sollen online bleiben und werden nach wie vor unterstützt.

Die Torn Banner Studios wurden im Jahr 2010 gegründet und haben ihren Sitz im kanadischen Toronto.