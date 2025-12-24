Hinweis auf neues Spyro the Dragon

Das 1998 gestartete und in den Jahren darauf fortgeführte "Spyro the Dragon" erlebte mit der "Spyro Reignited Trilogy" im Jahr 2018 einen Beliebtheitsschub. Seitdem war es wieder ruhig um den lila Drachen, wobei seit spätestens September 2024 deutlich wurde, dass dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit Protagonist von Toys for Bobs nächstem Titel sein wird (wir berichteten). Nun gibt es einen weiteren Hinweis und dieser ist auf der LinkedIn-Seite eines Entwicklers zu finden, der in Vergangenheit unter anderem auch als Art Director für "Days Gone" arbeitete.

Konkret geht es um Donald Yatomi, welcher zwischen August 2022 und März 2024 als Senior Concept Artist bei Toys for Bob arbeitete. Als Projekte werden für diesen Zeitraum in LinkedIn zum Zeitpunkt dieser Meldung "Call of Duty", für welches das Studio damals aushalf bevor es unabhängig wurde, und eben "Spyro" genannt.