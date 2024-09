Toys for Bob kündigt neues Spiel an

Entwicklerstudio Toys for Bob hat gerade seine offizielle Website überarbeitet. Im Mittelpunkt sind dort die für das Studio bekannten Figuren "Crash Bandicoot" und "Spyro the Dragon" zu finden. In der Spiele-Abteilung ist nun zudem ein neues, aber noch nicht namentlich genanntes, Projekt aufgeführt. Ihr könnt raten, worum es sich dabei handeln könnte:

Nicht nur die Website selbst, auch das mysteriöse Spiel, erscheinen in dem "Spyro"-typischen violett. "Spyro the Dragon" gehört zwar mittlerweile ebenso wie "Crash Bandicoot" zu Microsoft. Toys for Bob hat jedoch angekündigt, ein Spiel in Zusammenarbeit mit dem Gaming-Giganten zu entwickeln, weshalb die violetten Hinweise fast schon mit einem Augenzwinkern daher kommen. In unserer Meldung zu dem Thema hat es bereits einen anderen Hinweis auf die Rückkehr des beliebten Drachen gegeben. Die Existenz eines neuen "Spyro"-Spiels ist zudem bereits seit rund viereinhalb Jahren in Form von Gerüchten bekannt.