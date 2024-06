Toys For Bob ist offiziell unabhängig

Die im März angekündigte Unabhängigkeit für Toys for Bob ist nun Realität. Das für das "Crash Bandicoot" und "Spyro" bekannte Studio gehört nicht mehr zu Activision, welches wiederum Teil von Xbox und somit Microsoft ist. Über diesen grossen Schritt in der Firmengeschichte informiert das Studio in den sozialen Medien:

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die beliebten Charaktere "Crash" und "Spyro" zukünftig nicht mehr über Xbox Konsolen angetroffen werden können, sondern ganz im Gegenteil. Denn für das nächste Spiel, welches sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, kündigt Toys for Bob in der selben Meldung eine Partnerschaft mit dem zu Microsoft gehörenden Konzern an. Ob das bisher unbekannte Game auch für andere Plattformen erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. Auch ist unklar, worum es sich bei dem Spiel überhaupt handelt. Aufmerksamen Beobachtern ist aufgefallen, dass im März ein Toys for Bob-Logo zu der Website hinzugefügt wurde, welches auf ein "Spyro"-Spiel hindeutet: